Фінкель: Все може трапитися

За словами менеджера, команда Уайлдера отримала повідомлення від Усика. Українець вийде на ринг проти Деонтея, якщо Тайсон Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа.

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"Днями ми отримали повідомлення, що Усик битиметься з Уайлдером, якщо Джошуа проведе поєдинок з Ф’юрі. Так, ми відкриті до цього, зовсім не проти.

А якщо не домовимося – є Руїс та ще кілька варіантів.

Але вважаю, що поки Ф’юрі не поб’ється з Джошуа, ми ще поговоримо з Хірном після поєдинку Деонтея з Хеленіусом. Все може трапитися", – зазначив тренер.

Головна ціль Усика – Ф'юрі