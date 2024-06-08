На эту игру тренерский штаб Сергея Реброва сделал кардинальные изменения в составе по сравнению с матчем против Германии. Он выпустил полностью обновленную стартовую одиннадцатку.

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Что сказал Ребров после матча с Польшей

Поединок состоялся в Варшаве и в конце концов закончился победой хозяев со счетом 3:1. Все голы были забиты уже в первом тайме, а на 30-й минуте поляки вообще имели гандикап в 3 мяча.

После финального свистка состоялась традиционная пресс-конференция. Главный тренер сборной Украины поделился впечатлением от встречи и рассказал, разочарован ли выступлением своей команды.

Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи для того, чтобы делать в них ошибки. Футбол состоит из многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, на стандартных положениях. Я не считаю, что эту игру надо рассматривать только с негативной точки зрения. Были хорошие моменты, мы пытались отыграться. Это очень важная информация для нас перед Евро,

– сказал Ребров.

Также наставник "сине-желтых" прокомментировал гол этнического украинца Тараса Романчука в ворота Георгия Бущана:

"Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок".

Во время матча сборной Польши пришлось делать несколько вынужденных замен из-за травм своих игроков. Поэтому у наставника "сине-желтых" спросили, не была ли игра его подопечных слишком агрессивной, учитывая товарищеский статус матча.

А почему она была слишком агрессивной? Лишь в конце встречи был эпизод, когда Сергей Сидорчук в борьбе врезался в оппонента. Я не видел какой-то агрессии со стороны обеих команд. Это был очень важный спарринг, игроки пытались показать свои лучшие качества перед тренерами,

– ответил тренер сборной Украины.

Отметим, что поражение против сборной Польши стало лишь вторым для "сине-желтых" под руководством Сергея Реброва. До этого в 12 матчах команда одержала семь побед, четыре встречи закончила вничью и имела один проигрыш в пассиве.

Справка. Перед Евро-2024 сборная Украины проведет еще один контрольный поединок. Он состоится 11 июня в Кишиневе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Напомним, что на чемпионате Европы "сине-желтые" выступят в игру E. Их соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.