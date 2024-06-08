На цю гру тренерський штаб Сергія Реброва зробив кардинальні зміни у складі в порівнянні з матчем проти Німеччини. Він випустив повністю оновлену стартову одинадцятку.

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Що сказав Ребров після матчу з Польщею

Поєдинок відбувся у Варшаві й врешті-решт закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1. Усі голи були забиті вже в першому таймі, а на 30-й хвилині поляки взагалі мали гандикап у 3 м'ячі.

Після фінального свистка відбулася традиційна пресконференція. Головний тренер збірної України поділився враженням від зустрічі та розповів, чи розчарований виступом своєї команди.

Я вважаю, що ми й проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки. Футбол складається з багатьох компонентів. Ми програли у боротьбі, на стандартних положеннях. Я не вважаю, що цю гру треба розглядати лише з негативної точки зору. Були хороші моменти, ми намагалися відігратися. Це дуже важлива інформація для нас перед Євро,

– сказав Ребров.

Також наставник "синьо-жовтих" прокоментував гол етнічного українця Тараса Романчука у ворота Георгія Бущана:

"Я задоволений тим, що українець виступає за збірну Польщі. Я працюю в збірній лише рік, не бачив цього футболіста, не можу нічого казати. Я дуже радий за нього, тому що це український гравець".

Під час матчу збірній Польщі довелося робити декілька вимушених замін через травми своїх гравців. Тож у наставника "синьо-жовтих" запитали, чи не була гра його підопічних занадто агресивною, зважаючи на товариський статус матчу.

А чому вона була надто агресивною? Лише наприкінці зустрічі був епізод, коли Сергій Сидорчук у боротьбі врізався в опонента. Я не бачив якоїсь агресії з боку обох команд. Це був дуже важливий спаринг, гравці намагалися показати свої найкращі якості перед тренерами,

– відповів тренер збірної України.

Зазначимо, що поразка проти збірної Польщі стала лише другою для "синьо-жовтих" під керівництвом Сергія Реброва. До цього у 12 матчах команда здобула сім перемог, чотири зустрічі закінчила внічию й мала один програш у пасиві.

Довідка. Перед Євро-2024 збірна України проведе ще один контрольний поєдинок. Він відбудеться 11 червня у Кишиневі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи "синьо-жовті" виступлять у гру E. Їх суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.