Поединок состоится в Варшаве на "Национальном стадионе". Старт встречи состоится в 21:45.

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Ребров назвал состав Украины на спарринг с Польшей

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с составом на товарищеский матч против национальной команды Польши. По сравнению с игрой против Германии (0:0) Сергей Ребров полностью изменил стартовую одиннадцатку.

Стартовый состав: 1. Георгий Бущан – 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 24. Александр Тымчик – 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 20. Александр Зубков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 14. Георгий Судаков – 11. Артем Довбик

Запасные: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.



Состав сборной Украины на игру с Польшей / Фото УАФ

Отметим, что официальным транслятором поединка является медиасервис MEGOGO. Также украинские болельщики могут посмотреть матч Польша – Украина на местных телеканалах Суспільного, кроме OTT-сервисов.

Важно. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, а после финального свистка появится обзор поединка Польша – Украина.

Напомним, что после матча в Варшаве "сине-желтые" сыграют еще одну товарищескую игру против Молдовы. Она состоится 11 июня в Кишиневе.