Как положено чемпиону: в Англии появилась скульптура Фьюри из сливных труб – фото "шедевра"
Источник:Daily Star
Тайсон Фьюри претендует на звание одного из самых легендарных боксеров Англии. Чтобы увековечить достижения чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, ему открыли скульптуру.
Скульптуру открыли вблизи зала Фьюри
Скульптуру Тайсона открыли в городе Моркем, что в Англии. Именно там и проживает непобедимый британский боксер.
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Первую в истории скульптуру Фьюри представили на художественной ярмарке Morecambe Bay. Ее сварили из сливных труб. Автор "шедевра" – скульптор Энтони Педжетт.
Скульптура Тайсона Фьюри / Фото dailystar.co.uk
После представления скульптуру перенесли на набережную Моркема. Вблизи нее расположен зал VVV, где и тренировался Фьюри.
Скульптор Энтони Пэджетт рассказал, что его работа демонстрирует суть удара, который является ключевым элементом в боксе.
Раньше я видел Тайсона в этом кафе, но никогда с ним не разговаривал. Надеюсь, ему понравится эта работа,
– сказал автор скульптуры.
- Тайсон Фьюри – чемпион мира по версии WBC. Британец завоевал титул в 2020 году, побив Деонтея Уайлдера. В 2021 году Фьюри защитил титул, вновь побив Уайлдера.
- Кроме того, Тайсон был чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. В 2015 году он победил Владимира Кличко и отобрал у украинца титулы.
- Рекорд Фьюри на профессиональном ринге составляет 34 победы. Еще один бой Тайсона завершился вничью.