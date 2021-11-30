Скульптуру відкрили поблизу залу Ф'юрі

Скульптуру Тайсону відкрили в місті Моркем, що в Англії. Саме там і проживає непереможний британський боксер.

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Першу в історії скульптуру Ф'юрі представили на мистецькому ярмарку Morecambe Bay. Її зварили зі зливних труб. Автор "шедевру" – скульптор Ентоні Педжетт.



Скульптура Тайсону Ф'юрі / Фото dailystar.co.uk

Після представлення скульптуру перенесли на набережну Моркема. Поблизу неї розташований зал VVV, де й тренувався Ф'юрі.

Скульптор Ентоні Педжетт розповів, що його робота демонструє суть удару, який є ключовим елементом у боксі.

Раніше я бачив Тайсона в цьому кафе, але ніколи з ним не розмовляв. Сподіваюся, що йому сподобається ця робота,

– сказав автор скульптури.