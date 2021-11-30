Скульптуру відкрили поблизу залу Ф'юрі
Скульптуру Тайсону відкрили в місті Моркем, що в Англії. Саме там і проживає непереможний британський боксер.
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Першу в історії скульптуру Ф'юрі представили на мистецькому ярмарку Morecambe Bay. Її зварили зі зливних труб. Автор "шедевру" – скульптор Ентоні Педжетт.
Скульптура Тайсону Ф'юрі / Фото dailystar.co.uk
Після представлення скульптуру перенесли на набережну Моркема. Поблизу неї розташований зал VVV, де й тренувався Ф'юрі.
Скульптор Ентоні Педжетт розповів, що його робота демонструє суть удару, який є ключовим елементом у боксі.
Раніше я бачив Тайсона в цьому кафе, але ніколи з ним не розмовляв. Сподіваюся, що йому сподобається ця робота,
– сказав автор скульптури.
- Тайсон Ф'юрі – чинний чемпіон світу за версією WBC. Британець завоював титул у 2020 році, побивши Деонтея Уайлдера. У 2021 році Ф'юрі захистив титул, знову побивши Уайлдера.
- Окрім того, Тайсон був чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. У 2015 році він переміг Володимира Кличка й відібрав в українця титули.
- Рекорд Ф'юрі на професійному ринзі складає 34 перемоги. Ще один бій Тайсона завершився внічию.