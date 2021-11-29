Поединок состоялся 25 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Фьюри победил единогласным решением судей и отобрал у Кличко чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF.

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Фьюри признался, как шесть лет назад у него начались проблемы с психикой после боя с Владимиром Кличко.

Шесть лет назад в этот день я победил Владимира Кличко и стал чемпионом в супертяжелом весе. Но после этого у меня начались проблемы с психическим здоровьем. Никто никогда не застрахован от этого. Я продолжаю бороться каждый день. Никогда не сдавайтесь. Продолжайте бороться. Да благословит вас бог,

– заявил Фьюри.

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