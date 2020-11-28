Ровно 5 лет назад, 28 ноября 2015 года, Владимир Кличко проиграл свой четвертый бой на профессиональном ринге. Владимир потерял титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring после поражения британцу Тайсону Фьюри.

Предпосылки поединка

6 июля 2015 года команды чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Владимира Кличко и официального претендента на титулы британца Тайсона Фьюри достигли соглашения о бое. Промоутерские торги, которые должны были состояться в Панаме, были отменены, пишет 24 канал.

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Представители боксеров договорились о поединке буквально за считанные минуты до начала торгов. Поединок Кличко – Фьюри был назначен 24 октября в Дюссельдорфе, но состоялся 28 ноября 2015 года. Бой перенесли из-за травмы украинца, которую команда Тайсона ставила под сомнение.

К поединку Кличко подходил в статусе фаворита, хотя победная серия Тайсона на профессиональном ринге уже насчитывала 24 поединка. 18 побед Фьюри добыл нокаутом.

Бой

Поединок выдался не богатым на события. Фьюри полностью отдал инициативу Владимиру и стал вести бой "вторым номером", дожидаясь атак от Кличко.

Владимир, боксируя в привычном для себя стиле, пытался атаковать Тайсона левыми джебами с дальней дистанции. Однако с каждым раундом становилась все более очевидной ошибочность стратегии украинца.

Фьюри, уклоняясь от ударов Кличко, успешно проводил свои контрудары, активно перемещаясь по рингу. В поединке боксеры наносили друг другу крайне мало точных ударов, от чего пострадала зрелищность поединка.

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В целом Фьюри действовал активнее и чаще попадал. В 9-м раунде Кличко оказался спиной к Тайсону после выхода из клинча и пропустил мощный левый боковой, а потом еще и апперкот.

В 11 раунде Фьюри ошарашил Владимира левым хуком, а затем нанес удар по затылку и рефери снял с британца очко.

В финальном раунде Кличко, чувствуя, что проигрывает бой, пошел в отчаянный штурм, пытаясь нокаутировать Фьюри. Но было уже поздно.

После окончания всех 12 раундов судьи отдали победу единогласным решением британцу. Счет судейских записок: 115:112, 115:112, 116:111.

Владимир Кличко – Тайсон Фьюри видеообзор боя

Реванш

В контракте боксеров на первый бой был прописан реванш. Оба выразили готовность встретиться во второй раз. Первым препятствием реванша стал украинец Вячеслав Глазков. Он был обязательным претендентом по версии IBF, которая обязала Тайсона провести защиту титула.

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Фьюри, который якобы был настроен встретиться с Кличко, слил пояс IBF в унитаз. Зато Глазков проиграл вакантный пояс Чарльзу Мартину и сейчас работает дальнобойщиком в США.

Даты реванша Кличко с Фьюри были разные. Сначала команды боксеров договорились о бое на 9 июля. Однако поединок перенесли из-за травмы ноги Фьюри. Британец вроде упал во время пробежки.



Травма Тайсона Фьюри / Фото: peter fury

Наконец сторонам удалось договориться о реванше на 29 октября в Манчестере. К поединку даже вышел официальный постер, а команды даже провели пресс-конференции, на которую Тайсон пришел с лишним весом.



Официальный постер к реваншу / Фото: twitter.com/boxnationtv

Как известно, реванш не состоялся. На второй раз реванш был отменен якобы из-за депрессии Фьюри. После этого британец объявил о завершении карьеры.

Как сложилась судьба боксеров

После поражения Фьюри Владимир Кличко полтора года не выходил в ринг. А 29 апреля 2017 года Владимир встретился в поединке с Энтони Джошуа за титулы WBA, IBO и IBF. Украинец проиграл техническим нокаутом в 11 раунде, а впоследствии объявил о завершении карьеры.

Объявленное Фьюри завершение карьеры продолжалось до 2018 года. В июне 2018 года Тайсон успешно вернулся в бокс, победив Сефера Сефери.

Самым ярким выступлением Тайсона был бой против Деонтея Уайлдера в феврале 2020 года. Фьюри победил американца техническим нокаутом и стал чемпионом мира по версии WBC.