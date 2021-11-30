Скульптуру открыли вблизи зала Фьюри

Скульптуру Тайсона открыли в городе Моркем, что в Англии. Именно там и проживает непобедимый британский боксер.

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Первую в истории скульптуру Фьюри представили на художественной ярмарке Morecambe Bay. Ее сварили из сливных труб. Автор "шедевра" – скульптор Энтони Педжетт.



Скульптура Тайсона Фьюри / Фото dailystar.co.uk

После представления скульптуру перенесли на набережную Моркема. Вблизи нее расположен зал VVV, где и тренировался Фьюри.

Скульптор Энтони Пэджетт рассказал, что его работа демонстрирует суть удара, который является ключевым элементом в боксе.

Раньше я видел Тайсона в этом кафе, но никогда с ним не разговаривал. Надеюсь, ему понравится эта работа,

– сказал автор скульптуры.