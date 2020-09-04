Сборная Украины по футболу уже 6-го сентября проведет второй матч в Лиге наций-2020. Команда Андрея Шевченко в Мадриде встретится с Испанией. "Сине-желтые" уже отправились на поединок.

Сборная Украины вылетела в Испанию из Львова в 16:00. В столицу Испании отправились все 27 футболистов, собравшихся в лагере команды. Об этом информирует сайт УАФ.

Кстати: Футболист сборной Испании, который сдал положительный тест на COVID-19, сможет сыграть против Украины

Сборники не смогут покинуть отель

Сборная Украины разместится в 15 километрах от аэропорта Мадрид-Барахас – в отеле Eurostars Suites Mirasierra.

Украинские футболисты не смогут прогуляться по испанской столице. Правила жесткого карантина продолжают действовать, поэтому никуда за территорию отеля сборники выйти не смогут.

Поле предстоящего противостояния "сине-желтые" опробуют 5-го сентября во время официальной предматчевой тренировки.

Испания – Украина: детали игры

Украина и Испания уже стартовали в Лиге наций. 3-го сентября украинцы во Львове победили Швейцарию, а Испания в параллельной игре поделила очки с Германией.

Для Украины и Испании это будет 6-я встреча. Четыре раза матчи между сборными завершались победами Испании. Еще одну игру Испания свела к ничьей.