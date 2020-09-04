Збірна України з футболу вже 6-го вересня проведе другий матч у Лізі націй-2020. Команда Андрія Шевченка у Мадриді зустрінеться з Іспанією. "Синьо-жовті" вже вирушили на поєдинок.

Збірна України вилетіла в Іспанію зі Львова о 16:00. До столиці Іспанії вирушили всі 27 футболістів, присутніх у таборі команди. Про це інформує сайт УАФ.

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Збірники не зможуть покинути готель

Збірна України розмістяться за 15 кілометрів від аеропорту Мадрид-Барахас – у готелі Eurostars Suites Mirasierra.

Українські футболісти не зможуть прогулятися іспанською столицею. Правила жорсткого карантину продовжують діяти, тому нікуди за територію готелю збірники вийти не зможуть.

Поле майбутнього протистояння "синьо-жовті" випробують 5-го вересня під час офіційного передматчевого тренування.

Іспанія – Україна: деталі гри

Україна та Іспанія вже стартували в Лізі націй. 3-го вересня українці у Львові перемогли Швейцарію, а Іспанія в паралельній грі поділила очки з Німеччиною.

Для України та Іспанії це буде 6-а зустріч. Чотири рази матчі між збірними завершувалися перемогами Іспанії. Ще одну гру Іспанія звела до нічиєї.