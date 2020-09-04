Сборная Испании по футболу получила усиление перед поединком против украинской команды. Футболист "Вулверхэмптона" Адама Траоре, который пропускал игру с Германией из-за положительного теста на COVID-19 сможет сыграть против Украины.

Траоре сдал положительный тест на COVID-19 в начале недели. Однако 4 сентября он уже смог присоединиться к команде для подготовки к игре со сборной Украины. Об этом сообщает сайт сборной Испании.

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Траоре может дебютировать в Испании

Сообщается, что результаты повторных анализов Траоре не выявили заражения.

Для 24-летнего атакующего полузащитника матч с Украиной может стать дебютным в составе национальной сборной Испании.

Что известно о Траоре? 24-летний Траоре – воспитанник "Барселоны". В 2016 году переехал в Англию, где выступал за "Астон Виллу" и "Мидлсбро". Сейчас Адама выступает за "Вулверхэмптон". За "волков" Траоре сыграл 90 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.

Поединок Испания – Украина состоится 6-шо сентября во Мадриде.

Украина и Испания уже стартовали в Лиге наций. 3 сентября украинцы во Львове победили Швейцарию, а Испания в параллельной игре поделила очки с Германией.

Для Украины и Испании это будет пятая встреча. Четыре раза матчи между сборными завершались победами Испании. Еще одну игру Испания свела к ничьей.