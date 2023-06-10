Миссия – разворовать Динамо: Полесье нацелилось на очередного игрока киевлян и сборной Украины

Житомирский коллектив рационально и ответственно подходит к поставленным перед собой задачам. Клуб нуждается в "поддержке".

Полесье планирует организовать трансфер Александра Караваева. Это уже не первый динамовец, который может пополнить ряды "волков".

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Не словом, а делом

Житомирский коллектив громко заявляет о том, что готов зацепиться за еврокубки в дебютном сезоне в Украинской Премьер-лиге. Однако Полесье отдает себе отчет, что эти обещания будут выглядеть пустить на фоне их нынешнего состава, который годился для феерии в Первой лиге, и вот в чемпионате уровнем выше нужно видоизменять свой состав.

В частности, "волки" уже успели поработать на трансферном рынке и организовать первые два приобретения в текущем сезоне. Так, житомирский клуб заключил соглашение с голкипером юниорской сборной Нигерии Чиджоке Аниагбосо, а также центральным защитником, который последний сезон УПЛ провел в составе Колоса, Сергеем Чоботенко.

Однако Полесье не собирается останавливаться на достигнутом. Полесье серьезно заинтересовано в том, чтобы усилить свой состав опытным игроком сборной Украины Александром Караваевым. Защитник, который может и смело перекрыть позицию вингера, явно пригодится амбициозному новичку украинской элиты. Более того, контракт Караваева с Динамо истекает 30 июня этого года, а руководство столичного клуба не спешит договариваться с Александром о продолжении сотрудничества.

Динамовский вектор