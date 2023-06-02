Денис Бойко близок к переходу в житомирское Полесье. Время голкипера у Динамо подходит к концу.

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Взаимовыгодное соглашение

Представители опытного голкипера киевлян уже провели предварительную встречу с президентом Полесья, досрочно вышедшим в элиту украинского футбола и еще выигравшим Первую лигу, Геннадием Буткевичем. Житомирский коллектив кладет себе высокие цели в следующем сезоне, поэтому им нужно усиливать свой состав не сильными и опытными исполнителями, которые они начинают активно делать. "Волки" рассчитывают на Бойко, как на основного голкипера команды.

Более того, маститый вратарь может присоединиться к житомирскому клубу в статусе свободного агента, поскольку его контракт с Динамо истекает 30 июня 2023 года. Голкипером, который выходит со стартовых минут в футболке Полесья, является 26-летний Олег Кудрик, который прежде защищал цвета Мариуполя. Также "волки" недавно подписали первого легионера, который также придет в команде в роли голкипера, а именно 19-летнего Чиджоке Аниагбосо, являющегося вратарем юниорской сборной Нигерии.

Уход Бойко не станет проблемным для киевского "Динамо". Столичный коллектив в обойме всегда имел хороших и конкурентоспособных голкиперов. В настоящее время в команде основным сторожем ворот является Георгий Бущан, однако ему приписывают уход из команды летом. Его место смело может занять Руслан Нещерет, и так проведший львиную часть сезона со стартовых минут, поскольку его опытные коллеги по цеху были травмированы.

Карьера Дениса Бойко