Полісся планує організувати трансфер Олександра Караваєва. Це уже не перший динамівець, який може поповнити ряди "вовків".

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Не словом, а ділом

Житомирський колектив гучно заявляє про те, що готовий зачепитися за єврокубки у дебютному ж сезоні в Українській Прем'єр-лізі. Проте Полісся усвідомлює, що ці обіцянки виглядатимуть пустити на фоні їхнього нинішнього складу, який годився для феєрії в Першій лізі, та от в чемпіонаті рівнем вище потрібно видозмінювати свій склад.

Зокрема, "вовки" уже встигли попрацювати на трансферному ринку та організувати перших два придбання у поточному сезоні. Так житомирський клуб уклав угоду з голкіпером юніорської збірної Нігерії Чіджоке Аніагбосо, а також центральним захисником, який крайній сезон УПЛ провів у складі Колоса, Сергієм Чоботенком.

Проте Полісся не збирається зупинятися на досягнутому. Полісся серйозно зацікавлене в тому, аби підсилити свій склад досвідченим гравцем збірної України Олександром Караваєвим. Захисник, який може і сміло перекрити позицію вінгера, явно стане в нагоді амбітному новачку українською еліти. Ба більше, контракт Караваєва з Динамо закінчується 30-го червня цього року, а керівництво столичного клубу не поспішає домовлятися з Олександром щодо продовження співпраці.

Динамівський вектор