Полесье планирует организовать трансфер Александра Караваева. Это уже не первый динамовец, который может пополнить ряды "волков".
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Не словом, а делом
Житомирский коллектив громко заявляет о том, что готов зацепиться за еврокубки в дебютном сезоне в Украинской Премьер-лиге. Однако Полесье отдает себе отчет, что эти обещания будут выглядеть пустить на фоне их нынешнего состава, который годился для феерии в Первой лиге, и вот в чемпионате уровнем выше нужно видоизменять свой состав.
В частности, "волки" уже успели поработать на трансферном рынке и организовать первые два приобретения в текущем сезоне. Так, житомирский клуб заключил соглашение с голкипером юниорской сборной Нигерии Чиджоке Аниагбосо, а также центральным защитником, который последний сезон УПЛ провел в составе Колоса, Сергеем Чоботенко.
Однако Полесье не собирается останавливаться на достигнутом. Полесье серьезно заинтересовано в том, чтобы усилить свой состав опытным игроком сборной Украины Александром Караваевым. Защитник, который может и смело перекрыть позицию вингера, явно пригодится амбициозному новичку украинской элиты. Более того, контракт Караваева с Динамо истекает 30 июня этого года, а руководство столичного клуба не спешит договариваться с Александром о продолжении сотрудничества.
Динамовский вектор
- Ранее ходили слухи, что житомирмский клуб серьезно настроен реализовать свои замыслы по подписанию бывших игроков Динамо, а именно Дениса Бойко, который уже официально покинул "бело-синих", Артема Шабанова, выступающего в Фехерваре (Венгрия), и Никиту Кравченко, последний сезон проведший в состоянии Колосса на правах аренды.
- Также "волкам" не удалось реализовать трансферы других киевлян, таких как Владислав Супряга и Александр Андриевский, однако, возможно, точка на попытках еще не поставлена.