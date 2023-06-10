КГК Украинской ассоциации футбола наказал сразу 5 клубов высшего дивизиона Украины. Однако некоторые клубы смогли все же уйти от расправы.

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Почти все под зорким глазом

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решил, что нужно унять определенные клубы УПЛ, которые забыли об установленных правилах. В частности, под раздачу попали такие украинские коллективы как Рух, Минай, Верес, Черноморец и новоиспеченный член элиты Полесья. Также КГК приняла решение по определенным футболистам, которые должны отдуться за свои действия индивидуально.

Рух стал одной из двух команд, которая влезла больше всего, поскольку за не обеспечение общественного порядка и безопасности во время матча 27-го тура чемпионата юношеских команд между "желто-черными" и Львовом, Рух должен уплатить денежный взнос в размере 100 тысяч гривен. Все потому, что на поле выбежал болельщиков "золотых львов", который не был согласен с пенальти в ворота своей любимой команды на последних минутах, поэтому решил ударить арбитра в живот.

Идентичное наказание, но при других условиях получил житомирский коллектив. За нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – за повторное нарушение требований проведения матча без зрителей: Полесье оштрафовано на те же 100 тысяч гривен, поскольку клуб нарушил правила на матче 8-го тура Первой лиги против ЛНЗ. Под ту же копирку попал и Верес, однако ровенский клуб оплатит 50 тысяч гривен за разрешение фанатам полюбоваться поединками против Динамо и Шахтера (27-й и 29-й тур соответственно).

Минай и Черноморец также позволяли своим болельщикам несанкционированно посещать матчи, за что поплатятся в прямом смысле слова. Закарпатский коллектив оштрафован на 20 тысяч гривен за присутствие болельщиков на матч с Движением, а "моряки" заплатят 10 тысяч гривен за поединок против того же Минаю.

Кстати говоря. На момент действия военного положения все средства от штрафов перечисляются на платформу United24.

Более того, индивидуальные санкции в виде дисквалификации прилетели полузащитнику Вереса Василию Курко и защитнику Ингульца Дмитрию Нагиеву. Оба отстранены на три матча (один из которых – условно) за жестокое поведение в матче 30-го тура УПЛ. Интересно, что футболисты ведущих команды Украины Шахтера и Днепра-1 за массовую драку в заключительном поединке чемпионата не получили никаких наказаний.