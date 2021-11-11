Пока вы мерзнете: Владимир Кличко загорает на пляже в Калифорнии – фото

45-летний украинский экс-боксер Владимир Кличко отдыхает на пляже прибрежного города Санта-Моника, который расположен в штате Калифорния, США.

Что там делает Кличко – не известно. Боксер, кроме хэштегов, не подписал снимок.

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