Историю о несостоявшемся поединке белорусский спортсмен, по прозвищу Питбуль, рассказал в интервью на ютуб-канале "Ушатайка".

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"То, что сделали Мейвезер с МакГрегором три года назад, я должен был сделать в 2009-м или 2010 году с Владимиром Кличко.

Предварительно мой менеджер по боксу разговаривал с компанией Кличко, чтобы мне набили боксерский рекорд. Сделали бы где-то 10 боев, а потом за большие бабки мы бы подрались против Кличко", – рассказал Орловский.

Владимир Кличко и Андрей Орловский в 2010 году: что известно