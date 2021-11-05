Историю о несостоявшемся поединке белорусский спортсмен, по прозвищу Питбуль, рассказал в интервью на ютуб-канале "Ушатайка".
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"То, что сделали Мейвезер с МакГрегором три года назад, я должен был сделать в 2009-м или 2010 году с Владимиром Кличко.
Предварительно мой менеджер по боксу разговаривал с компанией Кличко, чтобы мне набили боксерский рекорд. Сделали бы где-то 10 боев, а потом за большие бабки мы бы подрались против Кличко", – рассказал Орловский.
Владимир Кличко и Андрей Орловский в 2010 году: что известно
- Следует отметить, что в 2009 году украинский боксер Владимир Кличко владел титулами по версии WBO и IBF.
- А белорусский боец ММА Андрей Орловский в январе 2009 года проиграл титульный бой Федору Емельяненко.
- Именно в это время у Орловского состоялась серия из четырех поражений, из-за чего, видимо, и сорвались планы команды белоруса.