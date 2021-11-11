Что там делает Кличко – не известно. Боксер, кроме хэштегов, не подписал снимок.
Смотрите также Владимир Кличко едва не подрался со звездой UFC
Владимир Кличко – легенда бокса
- Владимир Кличко стал настоящим символом Украины и легендой бокса. Кличко-младший принес нашей стране олимпийское "золото" в 1996 году. За свою карьеру победил 23 боксеров за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории бокса.
- В 2017 году украинец завершил карьеру боксера. Его последним поединком стал бой против Энтони Джошуа, в котором Владимир проиграл.
- Недавно боксер из Украины начал намекать на свое возвращение на ринг. У Кличко-младшего еще есть два незавершенных дела – взять реванш у Тайсона Фьюри и стать старейшим чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.
- Владимир активно поддерживает свою отличную физическую форму.
- Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс анонсировал бой против Кличко-младшего. Однако его заявление осталось лишь на словах. Скорее всего, что это была очередная провокация со стороны американского боксера.