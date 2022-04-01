Пока нет ничего, – менеджер Усика рассказал, почему украинец не начал подготовку к реваншу
Источник:TMZ Sports
Александр Усик покинул терроборону Киевской области и скоро должен вернуться на ринг. Менеджер боксера рассказал, начал ли украинец подготовку к реваншу против Энтони Джошуа.
Климас: Пока мы не должны дать бою
Эгис Климас подтвердил, что Александр находится за пределами родной Украины, но еще не приступил к подготовке к реваншу. Пока нет никаких точных деталей относительно второго боя против Энтони Джошуа.
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Переговоры между сторонами еще продолжаются. Команда Усика хочет провести второй бой подряд против британца, который был прописан в соглашении еще первого поединка.
Пока мы не должны дать бою, нет ничего. Александр уже уехал из Украины. Он находится в Европе. Конечно, мы хотим провести реванш из Джошуа. Это прописано в контракте,
– рассказал менеджер украинского боксера.
Отмечалось, что реванш должен состояться в начале лета, крайний срок – июль 2022 года.
Усик будет защищать Украину на спортивном фронте
- С почти первых дней войны Александр Усик взял в руки оружие и вступил в территориальную оборону Киевской области.
- Впоследствии покинул Украину ради подготовки к реваншу против Джошуа. С боксером родную страну покинула его семья, которая находится в Испании. Сам Александр временно проживает в Чехии, где посетил футбольный матч житомирского Полесья.
- Усик записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил вернуться в любимое дело. Александр думает, что принесет больше пользы Украине на ринге, чем вне его.
- Поединок против Джошуа может пройти в Саудовской Аравии. Однако есть еще три претендента на бой.
- Промоутер Усика опроверг информацию о безумном гонораре от шейхов в размере 120 миллионов долларов.