Пока не вижу успешности в смене команды, – экс-спонсор Свитолиной о вылете из Australian Open

Элина Свитолина остановилась в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Украинская теннисистка вылетела от белоруски Виктории Азаренко.

Неудачная тактика Свитолиной

Юрий Сапронов, бывший спонсор Элины Свитолиной, поделился впечатлениями от поединка украинки против Виктории Азаренко. Его подписчики и знакомые активно комментировали пост в фейсбуке.

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Он поблагодарил всех, кто отбросил сон в сторону и болел за теннисистку в ночь на 21-е января. По его словам, Элина боролась, искала разные варианты игры, но проиграла по делу. Свитолина избрала ошибочную тактику в матче против соперницы из Беларуси.

"Зря играла в удар с Викторией, зря именно против Вики играла агрессивно. С такой Азаренко надо было постоянно менять ритм и затягивать розыгрыши, таскать ее по корту и подавать с первого мяча... Сорри. Я так вижу. Я не эксперт, а болельщик, такой, как все", – отметил бывший спонсор Свитолиной.

Сапронов: Не вижу успешности в смене команды

Также Сапронов отметил, что пока не видно плодов работы новой команды в игре украинки.

Первая ракетка Украины прекратила сотрудничество с Эндрю Беттлсом после 11-ти выигранных титулов за карьеру под его руководством.

Физическая форма в начале сезона посредственная. Пока не вижу успешности в смене команды. Посмотрим. Сезон длинный. Матчи и турниры каждую неделю. Элине – работать и верить в себя! Нам – надеяться и верить в Элину! Это – наш лучший игрок. Других нет,

– говорится в посте.

Также Сапронов поблагодарил Свитолину за возможность смотреть за украинкой на всех топовых турнирах планеты.

Выступление Свитолиной в Мельбурне