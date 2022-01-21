Виктория Азаренко – Элина Свитолина 6:0, 6:2

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В поединке третьего раунда украинка уступила первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси.

В стартовом сете украинка смогла выиграть всего 10 очков у своей соперницы. В четвертом гейме второго сета Свитолина не смогла сравнять счет, заработав первый брейкпоинт. В седьмом гейме Элина проиграла еще одну подачу и Азаренко повела 5:2. В заключительном гейме, который длился 14 минут, Свитолина отыграла пять матчболов и имела три брейкпоинта.

Этот матч стал для Элины шестым на турнирах Большого Шлема, в котором она проиграла сет с "баранкой". В последнем матче, который состоялся в 2020 году на Ролан Гаррос, украинка праздновала единственную победу (переиграла Ренату Сарасуа из Мексики со счетом 6:3, 0:6, 6:2).

Свитолина в пятый раз подряд проиграла белорусской теннисистке. Последняя их встреча состоялась в прошлом сезоне в четвертьфинале турнира WTA в Дохе.

Азаренко два года подряд становилась чемпионкой Australian Open (2012, 2013). В следующем круге белоруска встретится с победительницей матча между Барборой Крейчиковой и Еленой Остапенко.

Виктория Азаренко – Элина Свитолина видеообзор