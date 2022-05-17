"В подвале Усику было не до голода": как война повлияла на физическую форму боксера

Александр Усик летом 2022 вернется на ринг ради реванша против Энтони Джошуа. В боксерском круге летают мнения, что война в Украине может повлиять на боксера.

Красюк: Усик действительно похудел, но не думаю, что это повлияет на его кондицию

С первых дней войны Александр Усик пополнил ряды территориальной обороны в Киевской области. Такой поступок изумил всех. Были и такие, кто уверен, что война негативно повлияет на украинца в реванше против Энтони Джошуа.

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Александр Красюк рассказал, почему боксер сбросил вес после 24 февраля.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему его клиент сбросил вес. Он уверен, что этот фактор не отразится на кондиции своего подопечного.

Промоутер признался, что в первые дни военных он тоже похудел на несколько килограммов из-за переживаний. Пока единственный выход – научиться жить в такой непростой период.

Когда ты сидишь в подвале, потому что слышишь сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара, тебе не до голода. Усик действительно похудел, как и все мы, но я не думаю, что это повлияет на его кондицию. Подготовка происходит благодаря упорной работе в тренировочном лагере. Его тренировочный лагерь начался в начале апреля, так что у него все хорошо. Слава Богу, сейчас он чувствует себя отлично. Он очень мотивирован,

– рассказал Красюк.

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