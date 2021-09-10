27-летнего Бенжамена Мэнди обвиняют в четырех случаях изнасилования, которые произошли в его доме в период с октября 2020 по август 2021 года. А также в одном эпизоде насилия на почве секса. Еще одним подозреваемым по этому делу является 40-летний Луис Саха Маттури. Пострадавшие – три женщины.

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10 сентября суд решил продолжать содержание под стражей для подозреваемых до 24 января. Следующее заседание суда состоится 15 ноября.

26 августа Мэнди был задержан. Ночь он провел в полицейском участке. После этого его отправили в тюрьму в Ливерпуле. При этом футболист думал, что будет находиться в VIP-камере, неправильно услышав решение. Но его посадили в камеру для "уязвимых заключенных (VP). Впоследствии ему отказали в возможности выйти под залог.

После начала расследования, Манчестер Сити отстранил игрока от клуба.

Мэнди перешел в МанСити в 2017 году за 52 миллиона фунтов. Он играет на позиции левого защитника, на которой используют и украинца Александра Зинченко.