Скандал с защитником сборной Германии

33-летний футболист отличился не только на футбольном поле, но и вне его. Однако на этот раз в негативном плане.

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В 2018 году Боатенг во время отпуска на карибских островах ударил свою девушку во время конфликта. Теперь игрок понесет наказание.

Защитника признали виновным по делу о домашнем насилии. Игрок французского Лиона выплатит моральный ущерб бывшей девушке в размере 1.8 миллиона евро.

Это еще легкое наказание для Боатенга. Ему грозил 5-летний тюремный срок.