27-летнему футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.

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Французский игрок был готов уплатить 50 тысяч фунтов стерлингов за освобождение под залог, но судья ему в этом отказал. Таким образом основной конкурент Зинченко не сыграл в сегодняшнем матче с Арсеналом, а 10 сентября вновь предстанет перед судом.

Что известно о карьере Мэнди

Бенжамен перешел в Манчестер Сити в 2017 году за 57,5 миллионов евро из Монако. По данным портала Transfermarkt, защитник оценивается в 20 миллионов евро.