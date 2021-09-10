27-річного Бенжамена Менді звинувачують у чотирьох випадках зґвалтування, які сталися в його будинку в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року. А також одним епізодом насилля на грунті сексу. Ще одним підозрюваним у цій справі є 40-річний Луїс Саха Маттурі. Постраждалими є троє жінок.

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10 вересня суд вирішив продовжувати утримання під вартою для підозрюваних до 24 січня. наступне засідання суду відбудеться 15 листопада.

26 серпня Менді було затримано. Ніч він провів у поліційному відділку. Після цього його відправили в тюрму в Ліверпулі. При цьому футболіст думав, що перебуватиме у VIP-камері, неправильно почувши рішення. Але його посадили в камеру для "вразливих ув'язнених (VP). Згодом йому відмовили у можливості вийти під заставу.

Після початку розслідування, Манчестер Сіті відсторонив гравця від клубу.

Менді перейшов до МанСіті в 2017 році за 52 мільйони фунтів. Він грає на позиції лівого захисника, на якій використовують і українця Олександра Зінченка.