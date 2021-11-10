Поднимут "грифонов" со дна Серии А: кто вошел в тренерский штаб Шевченко в Дженоа
10 ноября 2021 , 14:38Читати новину українською
Источник:ФК Дженоа
Дженоа официально объявила список помощников Андрея Шевченко, который возглавил тренерский мостик клуба. Помогать украинскому наставнику будет итальянец Мауро Тассотти.
Новый-старый помощник Шевченко
В тренерский штаб Андрея Шевченко вошел в прошлом защитник и тренер Милана Мауро Тассотти. Украинский специалист уже раньше сотрудничал с итальянцем в расположении сборной Украины.
Смотрите также Шевченко начал работу в Дженоа: видео с первой тренировки
Кто еще будет работать в штабе украинца?
- Андреа Аззалин – тренер по физической подготовке
- Валерио Фиори – тренер вратарей
- Симоне Бономи и Луиджи Ночентини – специалисты по аналитике
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 7 ноября Дженоа официально сообщила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. Перед этим в твиттере итальянского клуба появился загадочный пост, намекавший на приезд украинского наставника. Пресс-служба "грифонов" выложила публикацию с украинским флагом, которую распространил на своей странице Шевченко. Через несколько минут после этого на сайте появилась уже официальная новость.
- Контракт бывшего тренера сборной Украины с Дженоа рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Дебют специалиста на тренерском мостике в официальном матче состоится 21 ноября, когда "грифоны" дома примут Рому.
- Андрей Николаевич хочет видеть в составе команды несколько своих земляков – Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Владислава Супрягу.
- В итальянском клубе наставник будет зарабатывать почти так же, как получал во главе "сине-желтых".