Поднимут "грифонов" со дна Серии А: кто вошел в тренерский штаб Шевченко в Дженоа

Дженоа официально объявила список помощников Андрея Шевченко, который возглавил тренерский мостик клуба. Помогать украинскому наставнику будет итальянец Мауро Тассотти.

Новый-старый помощник Шевченко

В тренерский штаб Андрея Шевченко вошел в прошлом защитник и тренер Милана Мауро Тассотти. Украинский специалист уже раньше сотрудничал с итальянцем в расположении сборной Украины.

Смотрите также Шевченко начал работу в Дженоа: видео с первой тренировки

Кто еще будет работать в штабе украинца?

Андреа Аззалин – тренер по физической подготовке

Валерио Фиори – тренер вратарей

Симоне Бономи и Луиджи Ночентини – специалисты по аналитике

Шевченко возглавил Дженоа: что известно