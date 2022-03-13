Подкопаева отреагировала на заявление тренерки из России, которая пригрозила ядерным оружием

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева ответила на дерзкое заявление российского тренера Марина Ульянкина. Украинка поставила россиянку на место.

Подкопаева закрыла рот наставнице из России

Наставница сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина нагло прокомментировала санкции по поводу участия российских и белорусских спортсменов. Россиянка прибегла к запугиваниям в сторону Японии, пригрозившим ядерным оружием.

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Лилия Подкопаева толерантно ответила коллеге по цеху. Олимпийская чемпионка отметила, что слова россиянки Ульянкиной доказывают еще раз по всему миру, почему спортсменов России и Беларуси нужно отстранять от международных соревнований.

Украинка отреагировала на такое поведение Ульякиной на своей странице в инстаграмме.

В то время как Россия бомбит женщин и детей в Украине, российский тренер по спортивной гимнастике угрожает гимнастическому сообществу ядерной бомбой. Это еще раз показывает, почему российских спортсменов нужно отстранить от всех международных турниров и соревнований,

– написала Подкопаева.

Ранее Лилия Подкопаева обратилась к русскому народу, который продолжает верить в "мирную спецоперацию" войск их страны. Бывшая спортивная гимнастка призвала россиян выходить на митинг, чтобы прекратить тиранию Владимира Путина.

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