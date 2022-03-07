Получит по заслугам

Международная федерация гимнастики (FIG) обратится в независимую комиссию по этике (Gymnastics Ethics Foundation), чтобы наказать наглого россиянина.

К слову 15-летняя украинская гимнастка отказалась стоять на одном пьедестале с представительницами России

Россиянин Куляк отметился позорным поступком, разместив на майке букву Z, которой страна-агрессор обозначает свои танки и другую военную технику во время вторжения на территорию Украины.

"FIG подтверждает, что обратится в Gymnastics Ethics Foundation с просьбой нарушить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе", – отмечается в обращении организации.

Этап Кубка мира в Дохе стал последним для гимнастов из России и Беларуси, на котором они имели право участия. На следующих международных соревнованиях атлеты этих стран не смогут выступать из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

С 7 марта российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не имеют права участвовать в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG.

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