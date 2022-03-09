Бесславные слова российского тренера

Поведение нездорового человека очень хорошо продемонстрировала тренер национальной сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина. Она прокомментировала санкции по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

Читайте также Международная федерация гимнастики накажет наглого россиянина со свастикой Z на соревнованиях

Вместо того чтобы повлиять на свой режим, тренер прибегла к запугиваниям. В этот раз она обратилась в Японию.

Надо напомнить Ватанабе – Хиросиму и Нагасаки,

– написала Ульянкина в социальных сетях.

Моринари Ватанабе – японский бизнесмен, являющийся президентом Международной федерации гимнастики.

Несколько дней премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

Говорят же, что яблоко недалеко падает от яблони… Российский гимнаст попытался устроить провокации на последних своих международных соревнованиях.

Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди, что является символом российских оккупантов. Однако на деле он похвастаться не смог. Представитель кафиров занял второе место, а наш ИльяКовтун возглавил пьедестал.

Международная федерация гимнастики заявила, что россиянина обязательно накажут.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!