Титулованная украинская спортсменка не стала молчать, как это делает враждебный русский народ. Лилия Подкопаева рассказала реалии, которые уже начинаются и ждут Россию в будущем.

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Олимпийская чемпионка удивлена ​​тем, что россияне не понимают, что эта война коснется не только украинцев. Народ страны-агрессора терпит еще большие убытки.

"Россияне, вы понимаете, что вообще происходит? Как эта война коснется лично тебя? Она будет иметь ужасные экономические последствия. Потеря работы и сокращения. Текущая работа закроется, а новую просто не найдешь. Ты даже не сможешь прокормить себя, потому что рубль упадет. Также работает угроза войны в России", – сказал бывшая гимнастка.