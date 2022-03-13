Подкопаева закрыла рот наставнице из России
Наставница сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина нагло прокомментировала санкции по поводу участия российских и белорусских спортсменов. Россиянка прибегла к запугиваниям в сторону Японии, пригрозившим ядерным оружием.
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Лилия Подкопаева толерантно ответила коллеге по цеху. Олимпийская чемпионка отметила, что слова россиянки Ульянкиной доказывают еще раз по всему миру, почему спортсменов России и Беларуси нужно отстранять от международных соревнований.
Украинка отреагировала на такое поведение Ульякиной на своей странице в инстаграмме.
В то время как Россия бомбит женщин и детей в Украине, российский тренер по спортивной гимнастике угрожает гимнастическому сообществу ядерной бомбой. Это еще раз показывает, почему российских спортсменов нужно отстранить от всех международных турниров и соревнований,
– написала Подкопаева.
Ранее Лилия Подкопаева обратилась к русскому народу, который продолжает верить в "мирную спецоперацию" войск их страны. Бывшая спортивная гимнастка призвала россиян выходить на митинг, чтобы прекратить тиранию Владимира Путина.
Провокация русского гимнаста
- Напомним, что на Кубке мира в Катаре российский гимнаст Иван Куляк закрыл на своем костюме флаг своей страны буквой Z. Именно такая свастика отмечена на российской военной технике, начавшей войну в Украине.
- Международная федерация гимнастики накажет россиянина за такой поступок.
- Украинская команда прокомментировала провокацию Куляка.