Подкопаева закрыла рот наставнице из России

Наставница сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина нагло прокомментировала санкции по поводу участия российских и белорусских спортсменов. Россиянка прибегла к запугиваниям в сторону Японии, пригрозившим ядерным оружием.

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Лилия Подкопаева толерантно ответила коллеге по цеху. Олимпийская чемпионка отметила, что слова россиянки Ульянкиной доказывают еще раз по всему миру, почему спортсменов России и Беларуси нужно отстранять от международных соревнований.

Украинка отреагировала на такое поведение Ульякиной на своей странице в инстаграмме.

В то время как Россия бомбит женщин и детей в Украине, российский тренер по спортивной гимнастике угрожает гимнастическому сообществу ядерной бомбой. Это еще раз показывает, почему российских спортсменов нужно отстранить от всех международных турниров и соревнований,

– написала Подкопаева.

Ранее Лилия Подкопаева обратилась к русскому народу, который продолжает верить в "мирную спецоперацию" войск их страны. Бывшая спортивная гимнастка призвала россиян выходить на митинг, чтобы прекратить тиранию Владимира Путина.

Провокация русского гимнаста