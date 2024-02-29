Впервые за месяц в основном составе "синих" на поле вышел Михаил Мудрик. Он забил второй гол своей команды, которая одержала итоговую победу со счетом 3:2.

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Тренер Челси высказался относительно игры Мудрика

После матча украинского вингера болельщики Челси признали лучшим игроком встречи, отдав ему 56 процентов голосов. Свою оценку выступлениям Михаила Мудрика дал и главный тренер "синих" Маурисио Почеттино.

Мудрик имеет невероятный талант. Нужно вкладывать этот талант в команду. Для этого нужно время. И это касается не только Мудрика. Вы знаете, что на этом уровне надо работать с мячом и без него,

– сказал аргентинский наставник.

На послематчевой пресс-конференции Почеттино также вспомнил украинца в комментарии, отвечая на вопрос о наличии в составе многих молодых игроков, которых надо развивать, в частности, Мудрика и Мадуэке. Тренер "синих" заявил, что он не может предоставить всем одновременно игровую практику, поэтому конкуренцию надо выигрывать во время тренировок:

"Нам нужно время. Это хороший вопрос, потому что они молодые и должны играть, если хотят развиваться и быть готовыми к этому. Это конкуренция на тренировках.

У нас есть Палмер, Стерлинг, Нкунку, который сейчас травмировался, был Броя, есть Джексон. Это не то место, где можно играть с 6-7 футболистами атаки, нужно обеспечивать баланс".

Отметим, что Челси в четвертьфинале Кубка Англии сыграет против Лестера. Базовыми днями проведения этого раунда турнира являются 16 и 17 марта.

Справка. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Следующий матч Челси сыграет 2 марта на выезде против Брентфорда, за который играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.