Челси – Лидс 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

По сравнению с предыдущим матчем против Ливерпуля (0:1) Маурисио Почеттино провел несколько изменений в составе. В частности впервые за последние два месяца в старте вышел Михаил Мудрик, пишет 24 Канал.

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Футболисты Лидса совершенно не стушевались перед представителем Премьер-лиги. Уже на 8-й минуте встречи форвард гостей Джозеф заставил голкипера Челси Роберта Санчеса вынимать мяч из сетки ворот. В этом моменте детские ошибки наделали защитники "синих".

Впрочем, хозяева поля довольно быстро восстановили паритет. Результативным ударом отметился форвард Николя Джексон.

Михаил Мудрик в первом тайме играл на месте "десятки". Украинец был довольно активным и пытался загостить игру. Настойчивость вингера принесла результат на 37-й минуте. Рахим Стерлинг сделал передачу в штрафную, где на нее откликнулся Мудрик. Михаил в одно касание пробил в дальний угол ворот и вывел свою команду вперед.

В начале второго тайма Лидс во второй раз отличился. Дубль оформил 20-летний Матео Джозеф. Представитель второго дивизиона Англии ни в одном компоненте не уступал фавориту и имел возможность вырвать победу.

Впрочем, в этот вечер удача улыбнулась Челси. На 90+1 минуте матча Конор Галлахер забил победный гол.

В четвертьфинале Кубка Англии команда Челси сыграет против лидера Чемпионшипа Лестера.

Видеообзор матча Челси – Лидс