Уперше за місяць в основному складі "синіх" на поле вийшов Михайло Мудрик. Він забив другий гол своєї команди, яка здобула підсумкову перемогу з рахунком 3:2.

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Тренер Челсі висловився щодо гри Мудрика

Після матчу українського вінгера вболівальники Челсі визнали найкращим гравцем зустрічі, віддавши йому 56 відсотків голосів. Свою оцінку виступам Михайла Мудрика дав і головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

Мудрик має неймовірний талант. Потрібно вкладати цей талант у команду. Для цього потрібен час. І це стосується не лише Мудрика. Ви знаєте, що на цьому рівні треба працювати з м’ячем та без нього,

– сказав аргентинський наставник.

На післяматчевій пресконференції Почеттіно також згадав українця у коментарі, відповідаючи на запитання про наявність у складі багатьох молодих гравців, яких треба розвивати, зокрема, Мудрика та Мадуеке. Тренер "синіх" заявив, що він не може надати всім одночасно ігрову практику, тож конкуренцію треба вигравати під час тренувань:

"Нам потрібен час. Це хороше запитання, тому що вони молоді та повинні грати, якщо хочуть розвиватися та бути готовити до цього. Це конкуренція на тренуваннях.

У нас є Палмер, Стерлінг, Нкунку, який зараз травмувався, був Броя, є Джексон. Це не те місце, де можна грати з 6-7 футболістами атаки, потрібно забезпечувати баланс".

Зазначимо, що Челсі у чвертьфіналі Кубка Англії зіграє проти Лестера. Базовими днями проведення цього раунду турніру є 16 та 17 березня.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик провів 27 матчів на клубному рівні, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти. Наступний матч Челсі зіграє 2 березня на виїзді проти Брентфорда, за який грає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Стартовий свисток пролунає о 17:00.