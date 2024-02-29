В 1/8 финала Кубка Англии лондонский Челси сумел в результативном матче пройти Лидс (3:2). Эта игра стала успешной для украинца Михаила Мудрика.

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Мудрик поразил фанатов

Вингер впервые за 8 матчей попал в основу Челси, а на 37 минуте отметился голом при счете 1:1. Болельщики лондонцев отдали должное Михаилу.

Мудрика признали лучшим игроком матча Челси – Лидс, за его кандидатуру проголосовали почти 56% фанатов "синих". Второе место занял автор победного гола Конор Галлахер (27%), а третье – форвард Николя Джексон (16,5%).

Показатели Михаила против Лидса

В игре Кубка Англии украинец провел почти все время на поле и запомнился двумя ударами в створ. Также на его счету 21 передача (16 точных), пять навесов и один фол.

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Портал Whoscored оценил выступление Михаила в 7,3. Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет против лидера Чемпионшипа Лестера. Встреча должна пройти на поле лондонцев 16 или 17 марта.

Михаил Мудрик в Челси

украинец стал игроком лондонского клуба в январе 2023 года, перейдя из Шахтера

"горняки" получили за Мудрика 70 миллионов евро, еще 30 миллионов могут поступить бонусами

в сезоне 2022-2023 украинец отметился лишь двумя ассистами в 17-ти матчах

тогда Челси занял 12 место в АПЛ и вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала

в этом сезоне на счету Мудрика уже пять голов и две результативные передачи в 27-ми играх

сейчас Челси идет 11-ым в турнирной таблице чемпионата Англии

Видеообзор матча Челси – Лидс