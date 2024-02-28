Главный тренер Челси Маурисио Почеттино впервые за последние два месяца доверил место в основе Михаилу Мудрику. Украинец оправдал надежды аргентинского коуча в конце первого тайма поединка 1/8 финала Кубка Англии против Лидса, пишет 24 Канал.

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Гости первыми открыли счет. Ошибками защитников Челси воспользовался игрок Лидса Джозеф. Однако "синие" довольно быстро восстановили паритет. На 15-й минуте поединка отличился Джексон.

Далее настала очередь украинского легионера лондонцев. На 37-й минуте встречи Мудрик откликнулся на пас Стерлинга и в одно касание переправил мяч в дальний угол ворот. 2:1 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

Видео гола Мудрика

Отметим, что для Михаила этот гол стал пятым в сезоне. Украинец сыграл 27 матчей.