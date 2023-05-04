"Ломаченко был занят войной": названа причина, которая сделала из Хэйни абсолютного чемпиона
Источник:Boxing News 24/7
Уже 20 мая Василий Ломаченко попробует в последний раз, как он ранее заявлял, получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Соперником будет действующий чемпион Дэвин Хэйни.
Поединок Ломаченко – Хейни состоится на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи сделал неожиданное заявление в сторону действующего абсолютного чемпиона мира в легком весе Хэйни.
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Малиньяджи: Хейни не должен был получить бой с Камбососом
Малиньяджи уверен, что Дэвин получил это звание незаслуженно. По его мнению, американец использовал обстоятельства полномасштабной войны России в Украине и получил звание лучшего в этом дивизионе. Ведь после 24 февраля 2022 года у Василия Ломаченко не было времени думать о боксе. Все его мнения были сосредоточены на защите родной страны.
Потому Василий отказался от поединка за абсолют против Джорджа Камбососа, у которого в свою очередь Хейни и отобрал чемпионские пояса.
Хейни не должен был получить бой с Камбососом. Это был поединок Ломаченко, а не его. С Камбососом должен был сразиться Василий, но потом началась война. Хейни получил бой с Джорджем. У Камбососа вышел удачный вечер против Теофимо Лопеса, но перед сражением с ним Джордж был вполне обычным. После поединка с Лопесом он тоже был простым. Когда ты смотришь на работу Камбососа корпусом, она достаточно заурядна. Вероятно, Василий уничтожил бы его. Девин стал абсолютным чемпионом только потому, что Ломаченко был занят войной,
– заявил Малиньяджи.
Напомним, что Хэйни дважды победил австрийского боксера. И дважды это было по решению судей. Сначала было единолично 116:112, 116:112 и 118:110 в пользу американца. А в бою-реванше – 119:109 и дважды по 118:110. В то время Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.
Коротко о главном вокруг боя Ломаченко – Хейни
- Хейни попытается третий раз защитить звание абсолютного чемпиона в легком весе. Сделает он это в бою, которого ждал еще с 2019 года.
- Боксеры провели пресс-конференцию, на которой Девин не пожал руку Ломаченко, и первая дуэль взглядов.
- Василий пришел на традиционные мероприятия в футболке с изображением Иисуса. Украинцы восприняли такой поступок как провокацию со стороны боксера, исповедующего пророссийские религиозные взгляды.
- Компания Top Rank обнародовала постер да официальное промо боя Ломаченко – Хейни, где изобразила боксеров в виде шахматных фигур.
- Медиасервис MEGOGO заявил, что не будет транслировать поединок Ломаченко против Хэйни.
- Александр Красюк, промоутер Александра Усика, поделился мыслями перед долгожданным боем, в котором не считает Василия фаворитом противостояния.