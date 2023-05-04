Поединок Ломаченко – Хейни состоится на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи сделал неожиданное заявление в сторону действующего абсолютного чемпиона мира в легком весе Хэйни.

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Малиньяджи: Хейни не должен был получить бой с Камбососом

Малиньяджи уверен, что Дэвин получил это звание незаслуженно. По его мнению, американец использовал обстоятельства полномасштабной войны России в Украине и получил звание лучшего в этом дивизионе. Ведь после 24 февраля 2022 года у Василия Ломаченко не было времени думать о боксе. Все его мнения были сосредоточены на защите родной страны.

Потому Василий отказался от поединка за абсолют против Джорджа Камбососа, у которого в свою очередь Хейни и отобрал чемпионские пояса.

Хейни не должен был получить бой с Камбососом. Это был поединок Ломаченко, а не его. С Камбососом должен был сразиться Василий, но потом началась война. Хейни получил бой с Джорджем. У Камбососа вышел удачный вечер против Теофимо Лопеса, но перед сражением с ним Джордж был вполне обычным. После поединка с Лопесом он тоже был простым. Когда ты смотришь на работу Камбососа корпусом, она достаточно заурядна. Вероятно, Василий уничтожил бы его. Девин стал абсолютным чемпионом только потому, что Ломаченко был занят войной,

– заявил Малиньяджи.

Напомним, что Хэйни дважды победил австрийского боксера. И дважды это было по решению судей. Сначала было единолично 116:112, 116:112 и 118:110 в пользу американца. А в бою-реванше – 119:109 и дважды по 118:110. В то время Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.

Коротко о главном вокруг боя Ломаченко – Хейни