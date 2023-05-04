Поєдинок Ломаченко – Хейні відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі зробив несподівану заяву у бік чинного абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні.

До теми "Він залишається українцем": промоутер Усика підтримав Ломаченка перед боєм із Хейні

Маліньяджі: Хейні не мав отримати бій з Камбососом

Маліньяджі впевнений, що Девін здобув це звання незаслужено. На його думку, американець користався обставинами повномасштабної війни Росії в Україні та отримав звання найкращого у цьому дивізіоні. Адже після 24 лютого 2022 року Василь Ломаченко не мав часу думати про бокс. Усі його думки були зосереджені на захисті рідної країни.

Тому Василь відмовився від поєдинку за абсолют проти Джорджа Камбососа, у якого своєю чергою Хейні й відібрав чемпіонські пояси.

Хейні не мав отримати бій з Камбососом. Це був поєдинок Ломаченка, а не його. З Камбососом мав битися Василь, але потім почалася війна. Натомість Хейні отримав бій з Джорджем. У Камбососа вийшов вдалий вечір проти Теофімо Лопеса, але перед боєм з ним Джордж був цілком звичайним. Після поєдинку з Лопесом він теж був звичайним. Коли ти дивишся на роботу Камбососа корпусом, вона досить пересічна. Ймовірно, Василь знищив би його. Девін став абсолютним чемпіоном тільки тому, що Ломаченко був зайнятий війною,

– заявив Маліньяджі.

Нагадаємо, що Хейні двічі переміг австрійського боксера. І двічі це було за рішенням суддів. Спершу було одноосібно 116:112, 116:112 та 118:110 на користь американця. А в бою-реванші – 119:109 і двічі по 118:110. У той час Ломаченко вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського.

Коротко про головне навколо бою Ломаченко – Хейні