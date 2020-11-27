В сети опубликовали последнее прижизненное видео с Диего Марадоной. На нем уже тяжелобольной мужчина мило поздоровался с маленькой девочкой.

Видео записал сосед Марадоны, который жил рядом с ним в Сан-Андрес. Марадона арендовал там дом.

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На коротком видео видно, как тяжелобольной Марадона выходит из своего дома. Его сопровождают сразу трое мужчин. Марадона держится за плечо одного из них. Еще один идет сзади вместе с креслом.

В один из моментов маленькая девочка решила поздороваться с Марадоной. Она воскликнула "Привет, Диего!". Марадона в ответ помахал ей рукой.

Maradona turns and waves to overjoyed little girl in last ever footage of the star, filmed days before he died https://t.co/JK3WJPmkXQ pic.twitter.com/vXWHDrU7gU — Daily Mail Online (@MailOnline) November 27, 2020

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