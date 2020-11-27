Опубликовано последнее прижизненное видео с Марадоной: он поздоровался с маленькой девочкой
В сети опубликовали последнее прижизненное видео с Диего Марадоной. На нем уже тяжелобольной мужчина мило поздоровался с маленькой девочкой.
Видео записал сосед Марадоны, который жил рядом с ним в Сан-Андрес. Марадона арендовал там дом.
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На коротком видео видно, как тяжелобольной Марадона выходит из своего дома. Его сопровождают сразу трое мужчин. Марадона держится за плечо одного из них. Еще один идет сзади вместе с креслом.
В один из моментов маленькая девочка решила поздороваться с Марадоной. Она воскликнула "Привет, Диего!". Марадона в ответ помахал ей рукой.
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- Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года.
- У него были проблемы со здоровьем. В начале ноября его госпитализировали в больницу, где сделали операцию на мозге.
- В Аргентине после смерти Марадоны объявили трехдневный траур.
- Во время прощания с Марадоной, в столице Аргентины произошли столкновения. Ведь не все смогли попрощаться. Кое-кто решил перелезть через забор президентского дворца. Другие же пытались прорваться на кладбище, где похоронили легендарного футболиста.
- Церемонии прощания прошли и в других городах. Одна из крупнейших – в итальянском Неаполе, где выступал Марадона. Кроме того, футболисты "Наполи" на игру вышли в футболках с его именем.
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