Почему в Украине умирает биатлон и шансы на Олимпиаду: эксклюзив с Богданом Цимбалом

Украинский биатлонист Богдан Цимбал только в 2018-м году впервые выступил на международных стартах. Спортсмен стремительно улучшал свои результаты и присоединился к основной команде "А". Эксклюзивно для Спорт 24 Богдан рассказал о сборе в Италии, подготовке к Олимпиаде-2022 и почему приходит в упадок украинский биатлон.

Неудачное начало сезона

Основа мужской сборной Украины по биатлону пропускает последний этап Кубка мира в 2021-м году. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цимбал отправились на сбор в Италию. Главный тренер Юрай Санитра объснил, что это связано с особенностями подготовки команды к зимней Олимпиаде-2022, которая состоится в Пекине.

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Почему сборная Украины отправилась на сбор именно в Италию?

В Италии будем больше двух недель, как раз пройдем акклиматизацию. Здесь похожие условия, которые будут нас ждать в Пекине – 1800 метров над уровнем моря. Летом мы уже имели сбор в этой местности, здесь комфортная трасса и стрельбище. Тренировки на высокогорье – это уже большой плюс. Тренерский штаб сделал этот сбор, чтобы мы набрали лучшую физическую форму.

В начале сезона Богдану не удалось показать хорошие результаты. У спортсмена никак не складывалось со стрельбой. Лучший показатель в новом сезоне для Цимбала – 52-е место в индивидуальной гонке и спринте.

На старте сезона Вам не удалось еще проявить себя, что влияет на такие результаты?

Вероятно, что на такие выступления влияет психология. Пока не получается продемонстрировать хороший результат. Насколько хорош, чтобы быть уверенным, что тебя примут в эстафету. Из двух спринтов я ни разу не попал в персьют. Это очень плохой результат, который бьет по психике. В двух гонках я трижды промахнулся, а это много для того, чтобы бороться за гонку преследования. К тому же и ход не очень удачный. Радует то, что во второй эстафете получилось себя лучше почувствовать, особенно на стрельбище. В первой эстафете понравилось то, что получилось потерпеть, продержаться с лидерами. Я не совсем доволен стартом. Надеюсь, что на следующем этапе удастся продемонстрировать лучший результат.



Богдан Цимбал / Getty Images

"Психолог – важный фактор в команде"

Во второй эстафете сезона украинскому биатлонисту удалось продемонстрировать невероятную скорострельность. Спортсмен с одним дополнительным патроном закрыл все мишени за 26 секунд. Это был лучший показатель среди всех биатлонистов на его этапе.

Во второй эстафете сезона Вы молниеносно отработали на огневом рубеже, приходилось рисковать?

Да, надо было работать. Я уже не первый год пробовал стрелять в таком темпе, часто даже получалось. Быстрая стрельба в эстафете помогает выйти на хорошей позиции. И риск был оправдан. Да, я сперва промахнулся, но тогда быстро закрыл другие мишени, даже с одним дополнительным. К тому, чтобы быстро стрелять и попадать, нужно прийти через старты.

Обращались ли Вы к психологу, чтобы лучше понять в чем заключается проблема?

С психологом я никогда не общался, но это была бы хорошая практика. Ну это уже скорее на следующий сезон. Пока сам справляюсь со своими мыслями, нахожу ответы на свои ошибки.

Нужен ли психолог команде?

Я думаю, что да. Это важный фактор в команде. Потому что все зависит прежде всего от мыслей. Если мозг будет настроен на работу, то будет необходимый результат.

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Роль тренера в сборной

Богдан проанализировал свои ошибки и неудачи с главным тренером Юраем Санитрой. Наставник отметил, что спортсмену сейчас лучше сконцентрироваться на стрельбе и отпустить все, что не получалось в прошлых стартах.

Насколько важна роль тренера в команде?

Тренер – это самый главный человек в спорте. Он пишет планы, размышляет над тем, что тебе лучше сделать. Ты полностью зависишь от него и должен ему доверять. Если у вас взаимное доверие, то это предполагает успешное будущее. Без наставника очень сложно. Когда у вас старты, то он может что-то подсказать. Если к примеру, не выходит со стрельбой, то может помочь, сказать что не так. Или посоветует прогуляться и не думать об этом всем. Ему необходимо доверять – это самое главное.



Богдан Цимбал / Getty Images

В 2019-м году стало известно, что супружеская пара и олимпийские чемпионы – Уле-Эйнар Бьёрндален и Дарья Домрачева – будут тренировать сборную Китая по биатлону. Пока команда не продемонстрировала положительных сдвигов. Богдан поделился своими мыслями относительно китайской сборной. По его словам, пока рано требовать от Бьёрндалена и Домрачевой высоких результатов команды Китая.

Как думаете, сможет ли сборная Китая продемонстрировать хорошие результаты в этом сезоне?

Нельзя за 2 года из команды сделать "конфетку". Конечно, все реально, но это очень сложно. Во-первых, сборная Китая в предыдущем сезоне ни разу не выступала на международных стартах. Когда ты не чувствуешь конкуренции, то не знаешь чего хочешь. Думаю, что непросто будет им, если они не выезжали целый год за пределы страны на соревнования. Но это еще не Олимпиада, а только начало сезона. А там посмотрим, может у них что-то и получится.

У нас цель – Олимпиада. Уже в январе будем смотреть, кто как себя чувствует. А сейчас надо просто собраться и сделать свою работу, к которой мы готовились почти целый год.



Легендарные супруги со своими подопечными / instagram.com/dadofun

Поддержка родных и болельщиков во время выступлений

Цимбал рассказал о главных сложностях с которыми сталкиваются преимущественно все биатлонисты – это отсутствие рядом близких и родных. Спортсмен уверяет, что тяжелее всего было в прошлом сезоне, потому что никто из команды ни разу не наведывался домой. А из-за карантинных ограничений родным биатлонистов тоже было сложно приехать на соревнования.

Как часто видитесь с родными во время сезона?

В этом году немного проще с этим, но много времени ты не можешь видеться с родными, потому что у тебя этапы. Надо постоянно тренироваться, а дома нет снега. Конечно, нужна какая-то разгрузка, чтобы абстрагироваться от спорта хотя бы на 3 дня и побыть с семьей. Родные есть родные, они всегда тебя поддерживают. И когда семья близко, тебя это успокаивает и расслабляет. Этого нам и не хватает в сезоне, этой маленькой нотки счастья. Их присутствие мотивирует улучшать результат.



Богдан Цимбал с женой / instagram.com/tsymbal_bogi

По словам Богдана, мужская сборная по биатлону возможно будет находиться за пределами Украины и на новогодние праздники.

На первых двух этапах в Эстерсунде присутствовали болельщики. Однако в Хохфильцене поклонников биатлона не впускали на трибуны из-за карантинных ограничений. Богдан вспомнил поддержку фанатов во время первой эстафеты сезона.

Было ли заметно отсутствие болельщиков в Хохфильцене или возможно спортсмены привыкли к пустым трибунам?

Я стоял на передаче эстафеты и слышал, как выкрикивали из фан-сектора: "Богдан". Это было невероятно. Ты понимаешь, что люди проехали сотни, а может и тысячи километров, чтобы увидеть нас, поддержать. Это очень приятно и трогательно. Это многого стоит. Я хотел бы, чтобы фанаты посещали этапы. Тогда это будет биатлон. А сейчас, бегаем, да и бегаем, никто не болеет. Жаль, что коронавирус не позволяет нам почувствовать ту атмосферу, которая была раньше. Когда было, то не ценили, а когда не стало, то начинаем по этому скучать.

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Различие между Кубком мира и Кубком IBU

Не так давно Вы выступали на Кубках IBU, можете рассказать в чем заключается главное отличие этих стартов с Кубком мира?

Это небо и земля. Даже не знаю с чем это сравнить. В том году я начинал сезон с Кубка мира. Потом у меня резко пропал ход, и все было очень грустно. Сложно было вернуться в хорошую форму. Когда я поехал на Кубок IBU, то там я расслабился, не чувствовал того напряжения, которое есть на Кубке мира. На таких соревнованиях ты сам себя начинаешь накручивать, потому что осознаешь масштаб этих стартов. Из-за этого потом у тебя может не получается что-то. А на Кубке IBU все проще, приезжаешь, как к себе домой. А на Кубке мира ты в гостях. Если что-то не получается, то ты начинаешь искать проблемы в себе.



Богдан Цимбал / instagram.com/tsymbal_bogi

С чем связаны неудачи сборной Украины

К сожалению, сборной Украины пока не удается продемонстрировать хорошие результаты в этом сезоне. Между тем сборные Швеции, Норвегии и Франции ведут напряженную борьбу за количество очков.

Почему сборной Украины не удается конкурировать со сборными Норвегии, Швеции или Франции?

Шведы, норвежцы и финны – это лыжные страны. Там очень рано появляется снег. Когда мы были на вкатке в Швеции, Норвегии, то сами же убедились, насколько там развит лыжный вид спорта. Не важно, это биатлон, фристайл или лыжные гонки. Там все занимаются спортом, особенно молодежь, для них есть очень много разных секций. Вот у нас с этим проблема. Во-первых, у нас сейчас не снежные зимы в Украине. Соответственно, детям негде тренироваться. Чтобы поехать на сборы в Карпаты, для этого нужны средства, а это не дешево. Не все родители могут позволить себе это. Без снега заниматься лыжными видами спорта очень сложно. Мы боремся, мы стараемся, и демонстрируем, что у нас есть сила воли. Вот основная причина. У нас не такой большой процент спортсменов, который может конкурировать с норвежцами или шведами.

В норвежской сборной серьезная конкуренция. Там есть молодежь, которая может достойно заменить нынешний состав команды. А у нас с этим проблемы. В Украине вымирает биатлон. У Норвегии нет с этим проблем.



Эстафета в Эстерсунде / biathlon.com.ua

Я помню когда только начал заниматься биатлоном, то на соревнованиях выступало много спортсменов. Сейчас может не набраться и 30 человек. А как тренироваться? Раньше хотя бы были условия. Зачем им тренироваться целый год? Чтобы встать на один месяц на лыжи? Это сложно, не каждый захочет ждать результата через такой промежуток времени, чтобы раз выступить на соревнованиях. Отсутствие снега зимой – одна из главных причин. Если бы не это, то я уверен, что было бы желание тренироваться.

Шансы сборной Украины на Олимпиаде-2022

Как оцениваете шансы сборной Украины на Олимпийские игры в Пекине?

Мы неплохо работали последние 4 года, старались для того, чтобы показать результат на Олимпиаде. Я думаю, что старт будет хорошим. Что наработали, то и получим. Может повезет, а может и нет. Лидеры могут ошибиться, а мы постараемся этим воспользоваться. Конечно, что может быть и наоборот. Я знаю точно, что мы будем сильными на этой Олимпиаде.

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А насчет общего зачета, как думаете, кто сможет выиграть Большой хрустальный глобус?

Это олимпийский сезон, пока трудно что-то предсказать, что будет дальше. Сейчас у всех есть цель – Олимпиада. Конечно, все хотят туда попасть и хорошо выступить. Повторю слова Легрейда: "Не забыли ли шведы, что Олимпиада будет в феврале, а не в ноябре". Вероятно, все пытаются набрать форму именно на Игры, а они будут только через полтора месяца. Думаю, что Иоханнес начнет набирать. Да и мы начнем прибавлять. Будем сильнее, чем на первых этапах. Сейчас пока рано говорить, кто будет обладателем Большого хрустального глобуса.

Сейчас шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон возглавляет рейтинг общего зачета Кубка мира. Представитель Франции Эмильен Жаклен отстает от лидера на 3 очка.