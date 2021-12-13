Сборная Украины выступит резервным составом
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что на последнем этапе Кубка мира в 2021 году Украина выступит неосновным составом.
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Наставник мужской команды Юрай Санитра заявлял, что основа команды не выступит в Анси из-за "особенностей" подготовки к Олимпийским играм 2022 в Пекине.
На Кубке мире в Анси не будут выступать:
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал.
Эти биатлонисты отправят на сбор в Италию.
По словам Брынзака, в Анси выступят трое биатлонистов, которые готовились к сезону с командой "А". Речь идет об Артеме Тищенко, Тарасе Лесюке и Руслане Ткаленко.
Украинцы примут участие только в спринте, после чего присоединятся к команде на сборе в Италии. Причина в том, что в Анси состоится лишь одна гонка, результат которой будет учтен в Кубке наций. Этой гонкой будет спринт.
Что касается женской сборной, то она будет представлена в Анси основным составом.
Расписание Кубка мира в Анси
- 16 декабря, спринт (женщины) 15:15;
- 17 декабря, спринт (мужчины) 15:15;
- 18 декабря, гонка преследования (женщины) 14: 00;
- 18 декабря, гонка преследования (мужчины) 16:00;
- 19 декабря, масс-старт (женщины) 13:45;
- 19 декабря, масс-старт (мужчины) 15:45.