Сборная Украины выступит резервным составом

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что на последнем этапе Кубка мира в 2021 году Украина выступит неосновным составом.

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Наставник мужской команды Юрай Санитра заявлял, что основа команды не выступит в Анси из-за "особенностей" подготовки к Олимпийским играм 2022 в Пекине.

На Кубке мире в Анси не будут выступать:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал.

Эти биатлонисты отправят на сбор в Италию.

По словам Брынзака, в Анси выступят трое биатлонистов, которые готовились к сезону с командой "А". Речь идет об Артеме Тищенко, Тарасе Лесюке и Руслане Ткаленко.

Украинцы примут участие только в спринте, после чего присоединятся к команде на сборе в Италии. Причина в том, что в Анси состоится лишь одна гонка, результат которой будет учтен в Кубке наций. Этой гонкой будет спринт.

Что касается женской сборной, то она будет представлена в Анси основным составом.

Расписание Кубка мира в Анси