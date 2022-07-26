Минус еще один футболист острие атаки

В распоряжении румынского наставника есть только два форварда – Артем Беседин и Владислав Ванат. Журналист Виктор Вацко рассказал, почему уже во второй матч подряд в заявку Динамо не попадает нападающий Владислав Супряга.

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По его информации, 22-летний форвард получил травму и пополнил лазарет "бело-синих". Примечательно, что Супряга травмировался еще перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.

Потому не попал в заявку команды на стартовую встречу. Участие в поединке приняли Беседин и Ванат.

На тренировочном сборе перед стартом в еврокубках Супряга регулярно играл в команде Мирчи Луческу.

Еще раньше киевляне потеряли еще одного нападающего Владислава Кулача. У футболиста специфическое повреждение – стрессовый перелом стопы. Поэтому Кулач пропустил весь предсезонный сбор перед игрой в Лиге чемпионов.

Обратите внимание! Ответный матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первом поединке Динамо и Фенербахче расписали нулевую мировую в польском городе Лодзь.