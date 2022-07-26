"Слив" новой формы киевлян

На сайте уже поступили в продажу новые комплекты игровой формы киевского клуба, в которой футболисты Динамо сыграют в следующем сезоне. Киевляне будут выступать не только в традиционных клубных цветах – белом и синем.

Следует узнать Динамо определилось с заявкой на решающий матч Лиги чемпионов против Фенербахче

На новый сезон технический спонсор команды New Balance разработал динамовцам желтый комплект формы. Такой жест можно воспринять как еще один знак поддержки Украины в исполнении столичного клуба.

Форму украшает флаг Украины, который разместили возле воротничка. На желтой форме добавили клубные буквы – FC DK.

На портале продаются только синий и желтый комплекты. Стоимость футболки обоих цветов одинакова. Всем поклонникам Динамо придется выложить солидную сумму – 84,95 евро.



Новая форма Динамо на сезон-2022/2023 / Скриншот с сайта

Киевский клуб пока никак не прокомментировал "слив" новой формы в интернете.

Напомним, что Динамо уже стартовало в новом сезоне в еврокубках. В первом поединке квалификации Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу расписали нулевую мировую с турецким Фенербахче (0:0). Ответный матч состоится 27 июля в Турции.

Новый сезон в УПЛ должен стартовать 23 августа.