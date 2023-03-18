Унизительный укол для Гутцайта: почему россиян вернули в соревнования в фехтовании

Пока внимание всего мира приковано к войне в Украине, за пределами нашего государства тоже продолжаются "баталии" против россиян. И не всегда Украине там удается победить. А за такие унизительные поражения должна наступать ответственность.

Спортивный мир 10 марта 2023 года всколыхнула новость, что российским и белорусским спортсменам будет разрешено вернуться к соревнованиям под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Для этого FIE провели внеочередной конгресс, где проголосовали за соответствующие решения.

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Проголосовали как за то, чтобы разрешить российским и белорусским фехтовальщикам участвовать в индивидуальных соревнованиях, так и в командных. А две попытки Федерации фехтования Украины заблокировать это голосование не принесло никакого результата.

Это решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года. То есть, еще до Чемпионата мира по фехтованию в Милане в июле, что позволит им принять участие в квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года (квалификационный период на Олимпиаду-2024 начинается 3 апреля 2023 года и продлится до 1 апреля 2024 года). Это решение означает, что российские и белорусские фехтовальщики имеют право участвовать во всех квалификационных соревнованиях. И как после этого не допустить россиян на Олимипад-2024, если они пройдут квалификацию?

А решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран соревноваться под своим флагом, будет зависеть от рекомендации Международного олимпийского комитета.

Российский след

Следует напомнить, что президентом МОК является немец Томас Бах. Он и сам бывший фехтовальщик, и даже стал олимпийским чемпионом в 1976 году в Монреале. Так что мир фехтования ему довольно не чужд. Как и близкие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. А также тамошним олигархом Алишером Усмановым.

Алишер Усманов и Томас Бах довольно близкие друзья / фото Getty Images

Даже издание insidethegames указывает на то, что "Усманов и Бах давно близкие друзья, на эти отношения не повлияло вторжение Владимира Путина в Украину".

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Что известно о состоянии Усманова В 2023 году Усманов занимает восьмое место в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 14,4 миллиарда долларов. До войны в Украине он был гораздо богаче, и даже возглавлял рейтинг самых богатых россиян. Но еще 28 февраля 2022 года против него ввели санкции из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он находится в санкционном списке ЕС, Великобритании, США, Японии, Канады, Австралии, Швейцарии и Украины.



Усманов – не просто российский олигарх (таких у России нет), а довольно приближенный к Путину. Потому и попал в санкционный список одним из первых.

Усманов также очень близок и к миру спорта. В детстве он занимался фехтованием. И именно он был избран в 2008 году президентом Международной федерации фехтования. И так совпало, что после избрания президентом FIE он стал едва ли не главным ее спонсором. Следует ли удивляться, что в 2012, 2016 и 2021 годах Усманова переизбирали на эту должность.

Вся эта ситуация похожа на возникшую и в боксе. Там президентом Международной ассоциации бокса является россиянин Умар Кремлев, а главным спонсором – российский "Газпром". И там тоже россиян вернули в международные соревнования под своим флагом.

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И руководил бы Усманов Международной федерацией фехтования в дальнейшем, если бы не упомянутые выше санкции. Поэтому именно из-за них он "временно приостановил свои полномочия". Но перестал ли он после этого влиять на решение FIE? Вряд ли. Он ведь не оставил Международную федерацию фехтования. А для россиян "приостановка" может быть не больше, чем формальной отговоркой.

Для большего понимания, насколько россияне были глубоко в системе международного фехтования, следует упомянуть и о Станиславе Позднякове. Он тоже бывший фехтовальщик, а сейчас – президент Олимпийского комитета России. И имеет звание полковника в русской армии. А также он являлся председателем Европейской конфедерации фехтования. Но его оттуда отстранили в мае 2022 года.



Станислав Поздняков / фото minmolodsport.saratov.gov

Украинский провал: при чем здесь Гутцайт

Федерация фехтования Германии отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за того, что к участию в соревнованиях допустили спортсменок из России и Беларуси.Глава федерации Клаудия Бокель заявила, что решение о допуске спортсменок из России "вызвало бурные дискуссии" и отказ от проведения этапа соревнований означает, что в Германии с таким решением не согласны.

Поздняков в 1992 году стал олимпийским чемпионом в командной сабле в так называемой "Объединенной команде" (группа спортсменов, вместе представлявших 12 из 15 бывших советских республик на летних и зимних Олимпийских играх 1992 года после развала СССР). А его партнером по команде был Вадим Гутцайт. Теперь он министр молодежи и спорта и президент Национального олимпийского комитета Украины. А еще недавно именно Гутцайт возглавлял и Федерацию фехтования Украины.

И именно в области Гутцайта Украина получает "унизительный укол". При этом Гутцайт также входит в исполнительный комитет Международной федерации фехтования.

В этом случае следует быть откровенными: возвращение россиян и белорусов в международные соревнования – это провал спортивного руководства Украины на международной арене. Решение FIE продемонстрировало некомпетентность украинских чиновников, когда они не смогли убедить других не снимать санкции против россиян. Это "откат" назад – "знак" и для других международных спортивных федераций о том, что россиян можно возвращать к участию в соревнованиях. Так что оно может иметь "эффект домино", когда после решения FIE к такому шагу прибегут и другие федерации. И в конце МОК просто "разведет руками" и скажет, что причин отстранения россиян от Олимпиады-2024 нет, ведь и российские спортсмены получили лицензии, и федерации их не отстранили.

Особенно немало вопросов именно Вадиму Гутцайту. Он хоть уже и не возглавляет Федерацию фехтования Украины, но до сих пор присутствует в этой сфере. Он знаком с другими членами FIE, и из-за личных связей мог и дальше давить на то, чтобы отстранение россиян продолжалось. Но этого не вышло.

Разочарование. Гнев. Несправедливость. Это то, что я сейчас ощущаю. Решение конгресса Международной федерации фехтования позволить россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях во время жестокой войны на моей родине в Украине, заставляет меня опустеть внутри. Это заставляет меня верить, что лучшего и справедливого мира нет,

– так отреагировала в первый же день олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

"Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и мы немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на решение FIE и его возможное обжалование", – а это уже реакция Федерации фехтования Украины.

Правда, их реакция оказалась несколько неоднозначной. Уже 13 марта они провели срочное заседание президиума, на котором… "после длительной дискуссии было принято решение продолжить обсуждение 20 марта 2023 года". А действительно, куда спешить? Хотя один из обсуждаемых вопросов – участие в соревнованиях украинских команд, если туда допустят россиян и белорусов.

А как на скандальное решение FIE отреагировали в НОК, возглавляемом Гутцайтом? Никак. За прошедшие дни на официальных страницах НОК никакой реакции об этом. 13 марта сайт НОК опубликовал новости об "OlympicLab для школьников Винницкой области" и "OlympicLab для школьников Тернопольщины". И о кубковом турнире по волейболу в Днепропетровской области.

Уже 14 марта на сайте НОК была опубликована новость о том, что Чешская ассоциация фехтования (CSS) выступила против допуска сборных России и Беларуси к международным турнирам. А где сама реакция НОК Украины на этот допуск?

Еще 13 марта редакция 24 Канала обратилась к НОК Украины с просьбой о комментарии. Нас интересовала реакция Вадима Гутцайта на решение FIE. Что было сделано для того, чтобы это решение не было принято. И каковы дальнейшие шаги НОК Украины по этой ситуации? Ответов на эти вопросы мы так и не получили.

И только на сайте Минмолодежьспорта 13 марта опубликовали слова Гутцайта, которые он сказал в эфире во время информационного телемарафона "Единые новости". Там он ответственность перевел на тех, кто голосовал за возвращение россиян и белорусов.

"Я хочу отметить, чтобы все поняли: последние десять лет Международная федерация фехтования существует за российские деньги. Президентом является Алишер Усманов – он не полностью ушел из Федерации, а временно. Но там все контролируется. Поэтому полностью подготовили это решение. Мы уже чувствовали, что это будет происходить, потому что в ноябре был внеочередной конгресс, где они перенесли это решение на март. И сейчас, когда они услышали от МОК, от Томаса Баха, начаты консультации по возвращению российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом по критериям, которых мы еще не слышали. Уверен, это был месседж для Федерации фехтования, чтобы они начали действовать и договариваться с теми странами, которым безразлично вообще фехтование. Потому что в Африке фактически нет фехтования. В арабском мире там только некоторые страны занимаются фехтованием. Остальные и по телевидению его не видят", – заявил Гутцайт.

Правда, какое значение имеет то, кто проголосовал за возвращение россиян и белорусов, если оно произошло? Россияне добились своего. Что было сделано для того, чтобы те же африканские, азиатские и арабские страны не проголосовали за возвращение России в соревнования? Если они имеют право голоса, то и с ними нужно считаться, а не относиться столь пренебрежительно.

Еще более отвратительно это все выглядит на фоне поведения самих россиян. Вице-президент федерации фехтования России и председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев без особых проблем посещает российских окупантов на Донбассе. И не с пустыми руками, привозя для них вещи, собиравшиеся в Нижнем Новгороде, среди которых и лекарственные средства, оборудование и автомобильная техника. Не обошлось и без традиционной фотографии, где на российском триколоре был и символ российского вторжения в Украину – "z".

Олег Лавричев с российскими оккупантами на Донбассе / фото с сайта думы Нижнего Новгорода

При этом эта поездка (она состоялась в феврале, еще до голосования) была для Лавричева девятой с момента полномасштабного вторжения России в Украину. FIE не видит здесь никаких проблем?