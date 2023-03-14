Сегодня, 13 марта, в онлайн-формате состоялось срочное заседание Президиума Федерации фехтования Украины. На нем был поднят вопрос участия украинских фехтовальщиков на международной арене.
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Не удалось определиться
Главной целью в повестке дня было определение действий ФФУ в направлении обжалования решения Конгресса Международной федерации фехтования. FIE решила со второй половины апреля вернуть представителей России и Белоруссии в международные соревнования под эгидой Международной федерации фехтования. К тому же, был поднят вопрос участия в этих соревнованиях национальной сборной команды Украины. Выступить могли не только представители Президиума, но и приглашенные старшие тренеры и спортсмены. После длительной дискуссии было принято решение продолжить обсуждение 20 марта 2023 года.
Кто принял участие в заседании
- Михаил Ильяшев, Сергей Мищенко, Наталья Конрад, Григорий Крисс, Ольга Харлан, Елена Шевчук, Ярослав Гуриненко, Василий Гавадзин, Алексей Шаблий, Лариса Павленко, Владислав Бойков, Зоряна Семеряк, Дмитрий Моргун, Сергей Горецкий, Михаил Пантьо, Андрей Макарущенко , Людмила Шкаликова, Сергей Комаров.