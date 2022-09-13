Великобритания в скорби из-за смерти королевы
По информации журналиста Daily Telegraph Бена Рамсби, перед поединками британских клубов традиционно не будет звучать гимн Лиги чемпионов. В Великобритании продолжается траур после смерти королевы Елизаветы II, покинувшей этот мир 8 сентября в возрасте 96 лет.
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В течение 13 – 14 сентября в Великобритании пройдут сразу три поединка группового раунда ЛЧ. Челси, Ливерпуль и Манчестер Сити будут принимать дома СБ Зальцбург, Аякс и дортмундскую Боруссию.
Еще один поединок с участием английского клуба Тоттенхэм состоится на выезде против лиссабонского Спортинга (13 сентября).
Матч Рейнджерса был официально перенесен по этой причине. Новая дата против итальянского Наполи – 14 сентября.
- А вот Арсеналу повезло еще меньше. Встреча лондонского клуба в лиге Европы против нидерландского ПСВ. УЕФА не назвало точной даты проведения перенесенного поединка с участием "канониров".
- Ранее все футбольные матчи в Англии тоже решили перенести из-за смерти Ее Величества. Именно в 7-м туре АПЛ должно было состояться украинское дерби – Арсенал Александра Зинченко должен был принять Эвертон Виталия Миколенко.