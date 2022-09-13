Великобритания в скорби из-за смерти королевы

По информации журналиста Daily Telegraph Бена Рамсби, перед поединками британских клубов традиционно не будет звучать гимн Лиги чемпионов. В Великобритании продолжается траур после смерти королевы Елизаветы II, покинувшей этот мир 8 сентября в возрасте 96 лет.

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В течение 13 – 14 сентября в Великобритании пройдут сразу три поединка группового раунда ЛЧ. Челси, Ливерпуль и Манчестер Сити будут принимать дома СБ Зальцбург, Аякс и дортмундскую Боруссию.

Еще один поединок с участием английского клуба Тоттенхэм состоится на выезде против лиссабонского Спортинга (13 сентября).

Матч Рейнджерса был официально перенесен по этой причине. Новая дата против итальянского Наполи – 14 сентября.